Апарат на МКС зафіксував гама сплеск від нейтронної зірки

Інструменти на борту МКС зареєстрували масштабний гамма-сплеск, викинутий нейтронною зіркою у далекій галактиці, повідомляє Хайтек.

Нейтронна зірка - це залишок від масивної зірки, яка досягла кінця свого еволюційного шляху. Якщо вони швидко обертаються, їх називають радіопульсар. Нейтронні зірки є залишками масивних зірок, які досягли кінця свого еволюційного шляху у часі та просторі.

Деякі з таких зірок мають екстремально сильне магнітне поле, яке сягає сотень мільярдів плотів. До того ж такі об'єкти – магнетари – здатні швидко обертатися, час від часу викидаючи раптові та надзвичайно потужні потоки випромінювання, які реєструються у вигляді гамма-сплесків.

Прилади на МКС зафіксували спалах від джерел поза нашою Галактикою — це сплеск GRB 2001415 з галактики NGC 253, розташованої в сузір'ї Скульптора, на відстані близько 11 млн світлових років.

Для вивчення явища використовували інструмент ASIM – це рентгенівський та гамма-променевий детектор, він знаходиться на борту МКС та займається тим, що реєструє спалахи у верхніх шарах земної атмосфери. Сплеск GRB 2001415 зафіксували 15 квітня 2020: він тривав близько 160 мілісекунд. За цей час було викинуто близько 1046 ерг енергії - стільки Сонце виділяє за сотню тисяч років. Розмір магнітного поля магнетара сягає 1016 гаус.

Автори роботи припустили, що такі гамма-сплески відбуваються через випадкові обурення в магнітному полі нейтронної зірки. Під час цього процесу виникають альвенівські хвилі, які викликають струси поверхні та сягають глибших шарів. Спалах завершується переєднанням силових ліній магнітного поля, і магнетар знову «замовкає».