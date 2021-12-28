РФ заявила про готовність застосувати армію за кордоном для "захисту своїх громадян"
Росія не має наміру ініціювати військову операцію проти України, але має право оперативно використовувати свої збройні сили для захисту громадян РФ за кордоном у разі нападу на них, заявив віце-спікер Ради Федерації РФ Костянтин Косачов, повідомляє "Интерфакс".
"Росія не виношує планів із власної волі здійснювати військову операцію щодо України", - сказав Косачов в інтерв'ю.
Він зазначив, що Росія бачить, як нагнітається ситуація навколо Донбасу,
"як Україну підштовхують до того, щоби спробувати вирішити проблеми Південного Сходу військовим шляхом".
"Після того, як сталася трагедія Цхінвала, у листопаді 2009 року в Росії були внесені серйозні поправки до чинного федерального закону "Про оборону". Десята стаття цього закону дає можливість оперативно використовувати Збройні сили РФ за кордоном", - зауважив Косачов.
За його словами, однією з підстав, за якими ЗС РФ можуть оперативно використовуватися за кордоном, є захист громадян Росії за межами її території у разі збройного нападу на них.