У Костелі Святого Миколая у Києві розпочалися протиаварійні роботи

У столичному Костелі Святого Миколая, який постраждав від пожежі, почалися протиаварійні роботи.

Відповідні фото та відео опублікував телеграм-канал "Сегодня".

Пожежа у костелі сталася 4 вересня 2021 року. Причиною пожежі стало замикання всередині органу після проведення профілактичних робіт із його очищення.

Миколаївський Костел – збудований відомим архітектором Владиславом Городецьким у неоготичному стилі. Окрім свого зовнішнього вигляду, він відомий органними концертами, що проводяться Національним будинком органної та камерної музики України. Останній ділить приміщення костелу із приходом Святого Миколая Римсько-католицької церкви. З цього приводу також неодноразово виникали суперечки. З 2009 року приміщення було в аварійному стані. Активісти неодноразово били на сполох, що від костелу вже відпадають частини фасаду.