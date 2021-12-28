Чистий прибуток українських банків виріс на 47%

За підсумками січня-жовтня цього року чистий прибуток усіх банків у країні досяг 58,4 млрд грн, що на 47% більше у порівнянні з тим самим періодом 2020-го, свідчать дані платформи "Опендатабот", повідомляє UBR.

Перше та друге місця у списку найприбутковіших утримують Приватбанк та Райффайзен Банк – 23,8 млрд грн та 4 млрд грн відповідно. На третє місце піднявся ПУМБ, заробивши 3,5 млрд грн.

Водночас прибуток банків із приватним капіталом зріс у 2,5 рази – до 10,5 млрд грн. При цьому фінустанови з іноземним капіталом з початку року отримали в 1,8 раза більше прибутку, ніж за 10 місяців 2020 року.

ПУМБ та Універсал банк, до складу якого входить monobank, є найприбутковішими серед приватних банків. Вони генерують 60% прибутку всіх банків із приватним капіталом – 6,3 млрд грн із 10,5 млрд грн.

Щодо іноземних банків, то лідерство утримує Райффайзен Банк із прибутком 4 млрд грн, що становить 22% від усього прибутку банків із іноземним капіталом.