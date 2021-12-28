США та НАТО не погодяться на ультиматум Росії – Куліба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що США та НАТО не погодяться на ультиматум Росії, і не відмовляться від розширення в Україну. Про це, посилаючись на його нове інтерв'ю, повідомляє Сьогодні.
Кулеба не вірить, що США чи НАТО погодяться з вимогою Росії зупинити розширення на Схід чи "відкотитися" з країн центральної Європи, як вимагає Росія.
"Там не лише вимога, щоб НАТО не розширювалося, там же є вимога припинити військову присутність НАТО в країнах-членах НАТО. Я в це не вірю, тому що прийняти таку вимогу в будь-якій формі – це було б найбільше приниження США та НАТО в історії з моменту заснування Альянсу", – наголосив голова МЗС України.