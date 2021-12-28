США та НАТО не погодяться на ультиматум Росії – Куліба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що США та НАТО не погодяться на ультиматум Росії, і не відмовляться від розширення в Україну. Про це, посилаючись на його нове інтерв'ю, повідомляє Сьогодні.

Кулеба не вірить, що США чи НАТО погодяться з вимогою Росії зупинити розширення на Схід чи "відкотитися" з країн центральної Європи, як вимагає Росія.