Протягом багатьох років дієтологи клялися, що управління вагою зводиться до простого рівняння: менше їсти, більше худнути. Але не все так просто. Справа в тому, що однією з головних причин, чому буває складно схуднути, є гормони, повідомляє Країна здоров'я.

Гормони здатні вплинути на ваші зусилля для зниження ваги, і можна змусити їх працювати на себе. Що відбувається з гормонами, коли ви худнете?

Не перестаєте думати про їжу. У всьому винен грелін – гормон, який виробляється у шлунку та відповідає за постачання енергії організму. Він спрацьовує, коли ви довго не їли, посилаючи сигнали голоду мозку. Цей гормон різко зростає, коли втрачаєте вагу, що призводить до болісного голоду.

Важко зупинитись, коли їж. Почуттям ситості управляє лептин, що виробляється у жирових клітинах. Коли жир починає виснажуватись, у справу втручається цей гормон, через що важко зрозуміти, коли треба перестати їсти.

Метаболізм уповільнюється. Гормони впливають спалювання калорій. Коли їхній рівень падає під час схуднення, метаболізм теж часто сповільнюється.

Живіт може побільшати. Це парадокс, але кілька досліджень показали, що дієти (особливо голодування) підвищують рівень кортизолу, гормону стресу, який спрямовує жир у живіт. Крім того, високий рівень кортизолу також розщеплює м'язи, що спалюють калорії, додаючи ще один удар вашому метаболізму.

За словами американського дієтолога Карен Ансел, обмежувальні дієти ускладнюють процес схуднення, змушуючи гормони працювати в режимі захисту та накопичувати жир. Тому вона рекомендує дотримуватися такого режиму харчування, як середземноморська дієта та DASH, які є найкращими варіантами, щоб жити більш здоровим життям.