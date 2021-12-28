На горі Піп Іван встановлено високу лавинну небезпеку

Рятувальники визначили високий ступінь лавинної небезпеки та встановили попереджувальні таблички на горі Піп Іван, передає прес-служба ДСНС﻿.

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    За даними тесту можна було визначено значну лавинну небезпеку 3-ступеня. Проте з великою кількістю снігу, який випав за минулі дні, на екстремальних крутих схилах спостерігається висока лавинна небезпека. Місцями від 40-60 см нового снігу, повідомляє ДСНС.

    В цілях безпеки рятувальники встановили попереджувальні таблички на лавино-небезпечних ділянках маршруту на підйомі г. Піп Іван Чорногірський.

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    Також на маршруті рятувальники розпочали встановлення додаткових арматурних палиць на зимовий сезон, які весною демонтовуються.

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