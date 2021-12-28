У великого кросовера Geely з'явилася гібридна версія

Укроссовера Geely Xingyue L, який також відомий під назвою KX11, з'явилася гібридна модифікація. Від інших представників сімейства вона відрізняється дизайном решітки радіатора і бамперів. Також гібрид можна ідентифікувати за підсвічуваною емблемою марки, повідомляє Автоцентр.

Новинку укомплектували силовою установкою нового покоління, розробка якої тривала п'ять років. Вона складається з 1,5-літрового трициліндрового бензинового двигуна потужністю 150 к.с., електромотора та акумуляторного блоку. Сукупна віддача силової установки – 245 к.с. і 540 Нм моменту, що крутить. Нею замінили колишні 2,0-літрові турбомотори потужністю 218 та 238 кінських сил.

Динамічні характеристики гібриду та ємність тягової батареї не озвучуються. Відомо, що у комбінованому циклі гібридний Geely Xingyue L може проїхати до 1300 км. Яка частина з них буде "електричною", не уточнюється.

На рідному ринку гібридний Geely Xingyue L вже можна купити. Його оцінили у 27 260 доларів за базову версію.