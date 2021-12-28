Військовий облік хочуть перевести в онлайн – заступник міністра оборони
У Міністерстві оборони працюють над тим, щоб перевести в онлайн формат та автоматизувати процес військового обліку українців. Про це, посилаючись на заступницю міністра оборони Ганну Маляр, повідомляє Українська правда.
"Військовий облік жінок був і раніше. Приміром постановою КМУ від 1994 передбачалось близько 40 професій/спеціальностей, що були підставою для взяття жінок на військовий облік. Що цікаво, до 2008 було заборонено оприлюднювати цю постанову", – написала вона у своїй соцмережі.
Відтоді, пише вона, частина професій зникла, але з‘явились інші, а
"порядок взяття на військовий облік потребує оновлення та удосконалення".
"Протягом 2022 року Генеральний Штаб створить низку документів, які зроблять процес військового обліку зрозумілим, прозорим та максимально зручним. Також будуть переглядатись вже чинні норми", – додала заступник мінастра.
Крім того, вона повідомила, що наразі міністерство працює над тим, щоб
"перевести в онлайн-формат та автоматизувати цей процес – у частині, у якій це буде технічно можливо".
Також Маляр нагадала, що жінкам не потрібно терміново йти до Територіальних центрів комплектування (колишніх військкоматів). Це можна зробити протягом усього 2022 року.