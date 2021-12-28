Військовий облік хочуть перевести в онлайн – заступник міністра оборони

У Міністерстві оборони працюють над тим, щоб перевести в онлайн формат та автоматизувати процес військового обліку українців. Про це, посилаючись на﻿ заступницю міністра оборони Ганну Маляр, повідомляє Українська правда.

"Військовий облік жінок був і раніше. Приміром постановою КМУ від 1994 передбачалось близько 40 професій/спеціальностей, що були підставою для взяття жінок на військовий облік. Що цікаво, до 2008 було заборонено оприлюднювати цю постанову", – написала вона у своїй соцмережі.

Відтоді, пише вона, частина професій зникла, але з‘явились інші, а "порядок взяття на військовий облік потребує оновлення та удосконалення" .

"Протягом 2022 року Генеральний Штаб створить низку документів, які зроблять процес військового обліку зрозумілим, прозорим та максимально зручним. Також будуть переглядатись вже чинні норми", – додала заступник мінастра.

Крім того, вона повідомила, що наразі міністерство працює над тим, щоб "перевести в онлайн-формат та автоматизувати цей процес – у частині, у якій це буде технічно можливо" .

Також Маляр нагадала, що жінкам не потрібно терміново йти до Територіальних центрів комплектування (колишніх військкоматів). Це можна зробити протягом усього 2022 року.