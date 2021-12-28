У США на житловий район упав приватний літак

У США на півдні штату Каліфорнія приватний літак зазнав аварії і впав на житловий район у місті Ель-Кахоні, повідомляє Лента.Ру.

Авіакатастрофа сталася ввечері 27 грудня, літак прямував до аеропорту Гіллеспі. Точна кількість постраждалих під час аварії досі невідома.

Влада повідомила, що при падінні літака було пошкоджено один приватний будинок, ніхто з мешканців району не постраждав. Федеральне управління цивільної авіації та Національна рада з безпеки на транспорті повідомили про початок розслідування авіакатастрофи.

Свідок пригоди Джеймс Волл розповів ЗМІ, що перед катастрофою літака він побачив блакитно-зелений спалах у небі, а потім почув вибух на землі.