Повінь у Бразилії: 100 міст оголосили надзвичайний стан

Внаслідок потужних злив на північному сході Бразилії в штаті Баія загинули щонайменше 20 людей, ще 358 постраждали, повідомляє Корреспондент.

Вказано, що стихія торкнулася вже 470 тисяч людей. У 100 зі 116 міст штату оголосили надзвичайний стан.

Безперервні дощі призвели до обвалення мостів і десятків будинків, а також повеней та матеріальних збитків, які ще не підраховані.

За даними бразильського Національного інституту метеорології, потужні зливи, що тривають з листопада на півдні штату Баія, продовжаться до січня.

Штати Мараньян, Сеара та Сан-Паулу оголосили, що направлять рятувальників на допомогу потерпілим районам.