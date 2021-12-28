Артур Логай розчулив новорічною фотосесією з дружиною і сином

Після перемоги на "Танцях з зірками" про Артура Логая заговорила вся країна, а він і не проти такої публічності. Зірка не приховує свою сім'ю й радо позує з нею у новорічній фотосесії, повідомляє 24 Канал.

Якщо у фільмах і серіалах Артур Логай грає переважно bad guy (поганих хлопців), то в реальному житті він порядний чоловік і люблячий батько. Так, напередодні закордонної відпустки зіркова сім'я знялась у новорічній фотосесії, розчуливши милими кадрами з сином Левом.

Новорічна фотосесія Артура Логая з сім'єю

Для зйомки вони обрали своєрідні family look у карамельних тоннах. Тріумфатор "Танців з зірками" позував у верблюжому светрі та світлих штанях. Тоді як його дружина Євгенія підібрала в'язану кофту з бантом-краваткою та широкі шовкові штани. Маленького Лева одягли в образ, що нагадував татів.

"З Різдвом. Коли б ви не відзначали це свято, пам'ятайте, про що цей день. Про народження добра й любові в серцях," , – зворушливо підписав Артур Логай.

Ці фото доводять, що в сім'ї актора справді панує добро й любов. У кадрі вони почуваються розкуто та поводяться щиро – регочуть, корчать кумедні гримаси, обіймаються та цілуються.

Артур Логай з дружиною і сином Левом / Фото з інстаграму переможця "Танців"