Запаси газу в Україні скорочуються прискореними темпами
За вісім днів запаси газу у підземних сховищах (ПСГ) України скоротилися на 5,4%, або на 770 млн куб. м, повідомляє УНІАН.
Як заявили у Державный компанії "Оператор ГТС України", станом на 26 грудня запаси природного газу становили 14,17 млрд кубометрів з максимальної ємності 31 млрд куб. м.
У компанії пояснили, що викачування газу прискорилося у зв'язку зі зниженням добової температури повітря. До похолодання щотижня зі сховищ відбирали понад 3% запасів. Якщо на початку грудня добове викачування було на рівні 60-70 млн куб, то зараз приблизно 80-90 млн куб.м. При цьому закачування не відбувається.
На сьогодні українські газові сховища заповнені на 45,7%.
Запаси газу:
- Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня 2021 року. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на сьогодні закачування не відновлено.
- До початку опалювального сезону 2021-2022 років у підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб. м.
- Раніше в "Нафтогазі" заявляли, що запасів газу в підземних сховищах в таких обсягах вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.
- Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) на 13 листопада склали 17,45 млрд кубометрів, що майже на 37% менше торішніх показників.
- Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) на 20 листопада склали 16,91 млрд кубометрів, що майже на 37,7% менше торішніх показників.
- Запас природний газ в українських підземних сховищах (ПСГ) на 4 грудня склали 15,94 млрд кубометрів, що майже на 38,4% менше торішніх показників.
- 19 грудня 2020 року запаси газу в підземних сховищах України становили 24,7 млрд куб.об.