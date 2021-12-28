Запаси газу в Україні скорочуються прискореними темпами

За вісім днів запаси газу у підземних сховищах (ПСГ) України скоротилися на 5,4%, або на 770 млн куб. м, повідомляє УНІАН.

Як заявили у Державный компанії "Оператор ГТС України", станом на 26 грудня запаси природного газу становили 14,17 млрд кубометрів з максимальної ємності 31 млрд куб. м.

У компанії пояснили, що викачування газу прискорилося у зв'язку зі зниженням добової температури повітря. До похолодання щотижня зі сховищ відбирали понад 3% запасів. Якщо на початку грудня добове викачування було на рівні 60-70 млн куб, то зараз приблизно 80-90 млн куб.м. При цьому закачування не відбувається.

На сьогодні українські газові сховища заповнені на 45,7%.

Запаси газу: