Нардеп від "Слуги народу" Ковальов купив "4 канал"

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олексій Ковальов придбав "4 канал" (ТОВ "ТРК Інтеррадіо"), повідомляє Детектор Медіа.

Так, Олексій Ковальов значиться засновником ТОВ "ТРК Інтеррадіо", а Іван Ковальов та Наталія Ковальова (ймовірно, батьки нардепа) – бенефіціарними власниками.

Раніше співвласниками каналу були Дмитро Добродомов і Андрій Мисик, після того, як у вересні 2021-го зі складу власників вийшов Максим Варламов.

ЗМІ повідомляють, що Олексій Ковальов був на новорічному корпоративі "4 каналу" і його представили колективу як нового власника.

Сам нардеп підтвердив, що його родина придбала телеканал. У перспективі Ковальов планує зробити його "одним із лідерів серед інформаційних каналів".

"4 телеканал, на мій погляд, єдиний серед приватних мовників в Украіні, який рівновіддалений від усіх політичних та олігархічних груп. Переконаний, подібних медіа дуже бракує в Україні, адже телеканали, що обслуговують виключно власних господарів, завдають значної шкоди нашій державі та українському народу" , – заявив Ковальов.

"Відтак, наша родина вирішила придбати телеканал і зробити його ще якіснішим, потужнішим та популярнішим. Маю плани на швидкий розвиток, а репутація та професійність команди плюс нові додаткові ресурси забезпечать "4 каналу" можливість дуже швидко стати одним із лідерів серед інформаційних каналів.

Проукраїнський вектор каналу буде збережений, незалежна редакційна політика також (під час знайомства з колективом я вже підписав відповідну редакційну угоду). Вважаю, що телеканал має бути більш чітко спрямований на посилення об’єднавчих процесів в українському суспільстві. Це ще одне наше завдання в найближчий перспективі" , – йдеться в його дописі у фейсбуці.

Уже колишній співвласник Дмитро Добродомов у своєму дописі зазначив, що "наступний етап розвитку та амбітні плани поборотися за лідерство потребують значних вкладень, котрі готовий взяти на себе новий власник".