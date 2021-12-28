На Tesla Model S поставили бензиновий двигун

Електромобілі продовжують набирати популярності по всьому світу, але блогер Річ Бенуа розмістив на своєму каналі YouTube відео, яке викликало великий інтерес. У ньому автор показує, як встановити бензиновий V8 від Chevrolet Camaro на електричну Tesla, повідомляє Судово-юридична газета.

Спеціально для такої неймовірної трансформації Річ купив пошкоджену повінню Tesla Model S. Блогер не став замінювати блок електроприводу на новий, а вирішив перетворити седан на автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння.

Перетворення було непростим, оскільки необхідно знайти місце для 6,2-літрового бензинового двигуна V8 LS3 без наддуву. Все створюється практично з нуля, а в задній частині знаходиться провідний міст із активним диференціалом. Крім того, має бути встановлена 6-ступінчаста механічна коробка передач, яка працює у парі з двигуном V8.

Висота автомобіля була зменшена, а заправна горловина тепер піднята замість зарядного клапана. Що цікаво, вся стандартна електроніка, включаючи панель приладів і центральний мультимедійний дисплей, працює в колишньому режимі. Відмінності в інтер'єрі – наявність великого трансмісійного тунелю та важеля перемикання передач.