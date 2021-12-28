ECA і EFAA провела нагородження Globe Soccer Awards
Європейська асоціація клубів (ECA) і Європейська асоціація футбольних агентів (EFAA) провела традиційну церемонію нагородження Globe Soccer Awards. На ній роздали чимало нагород, повідомляє УНІАН.
Найкращим футболістом року визнаний нападник ПСЖ і збірної Франції Кіліан Мбаппе.
Форвард "Баварії" і збірної Польщі Роберт Левандовскі отримав нагороду Марадони, яка вручається найкращому бомбардирові року. У 2021 році у польського нападника 69 голів і 10 асистів.
Нападник "Манчестер Юнайтед" і збірної Португалії Кріштіану Роналду визнаний найкращим бомбардиром усіх часів. У 2021 році португальський форвард забив 46 голів.
Колишній гравець "Барселони" і збірної Бразилії Роналдіньо був визнаний найкращим футболістом усіх часів.
Найкращим воротарем року став страж воріт ПСЖ і збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма.
Нагороду за інновації отримала італійська Серія А, так як першими впровадили систему VAR.
Лондонський "Челсі" переміг у номінації "Найкращий клуб року". Англійська команда під керівництвом Томаса Тухеля в 2021 році виграла Лігу чемпіонів.
Збірна Італії, яка виграла Євро-2020, визнана найкращою збірною року, а її наставник Роберто Манчіні став найкращим тренером 2021 року. Скуадра Адзурра провела 37 ігор без поразок і побила безпрограшну серію збірної Іспанії (35 матчів).
Найкращий жіночий клуб - каталонська "Барселона".
Найкращий спортивний директор - Чікі Бегірістейн ("Манчестер Сіті").
Найкращий футбольний агент - Федеріко Пасторелло (P&P Sport Management).
Найкращий гравець 2021 року серед користувачів TikTok - Роберт Левандовскі ("Баварія").
Globe Soccer Awards: що потрібно знати
- Globe Soccer Awards - щорічна церемонія нагородження, на якій визначаються люди, які досягли найбільших досягнень у футбольному середовищі.
- Переможці в різних номінаціях визначаються шляхом голосування.
- Церемонія нагородження організовується Європейською асоціацією клубів і футбольних агентів.
- Зазвичай дана церемонія нагородження проходить в кінці кожного року в місті Дубай, це відбувається в останніх числах грудня.
- Перша в історії церемонія нагородження Globe Soccer відбулася в 2010 році і з тих пір проводиться щорічно.