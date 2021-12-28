Кім Кардаш'ян вразила наповал святковим луком
Кім Кардашян, ікона стилю знову вразила наповал святковим луком в уподобаному бренді. Різдвяне вбрання повторює ту ж вигідну форму, що й попередні сукні зірки цієї марки, повідомляє Сьогодні.
Днями Кім Кардашян у Instagram показала різдвяну листівку, яка трохи стривожила шанувальників. Справа в тому, що на ній Кім знялася лише зі своєю матір'ю Кріс Дженнер, сестрою Хлоєю та дітьми.
Схоже, ці переживання цілком обґрунтовані, бо на нових різдвяних знімках зірковий клан з'явився у тому ж неповному складі.