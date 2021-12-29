Салати з ананасами: рецепти простих новорічних страв

Новорічне меню неможливо уявити без традиційних салатів - "Олів'є" або "Оселедець під шубою". Тим не менш, вишукані поєднання продуктів українці люблять не менше, ніж звичні, повідомляє УНІАН.

Ананасові салати часто готують на Новий рік та Різдво. Цей фрукт часто поєднують з курячим м'ясом, шинкою, кукурудзою і сиром - ці продукти добре доповнюють смак фрукта. Ананасові салати легко готуються та майже не потребують часу на підготовку продуктів.

Салат з ананасом, куркою і кукурудзою

200 г копченого курячого філе

200 г консервованого або свіжого ананаса

1-2 огірка

150 г консервованої кукурудзи

5 ст. л. сметани

2 ст. л. соєвого соусу

Сіль, перець

Курку і ананас нарізати однаковими кубиками, огірок - соломкою. З кукурудзи злити воду. З'єднати всі інгредієнти, заправити сумішшю сметани, соєвого соусу, солі і перцю.

Салат з ананасом і шинкою

Салат з ананасами рецепт / фото shutterstock

200 г шинки

200 г консервованого або свіжого ананаса

200 г твердого сиру

200 г консервованої кукурудзи

200 г корейської моркви

5 ст. л. майонезу

Шинку нарізати соломкою, ананас - великими шматочками. Сир натерти на крупній тертці. Посолити і поперчити, додати кукурудзу, моркву і майонез. Перемішати.

Салат з ананасами і маринованими грибами

2 цибулини

1 ч.л. оцту 9%

Сіль, цукор

300 г відвареного курячого філе

150 г консервованого або свіжого ананаса

150 г маринованих печериць

Майонез

Цибулю нарізати тонкими півкільцями, обдати окропом і злити воду. Додати до цибулі оцет, сіль і цукор і перемішати. Залишити цибулю маринуватися. Курку і ананас нарізати кубиками, печериці розрізати навпіл. Додати до інгредієнтів цибулю без маринаду, заправити майонезом і відправити в холодильник на кілька годин.

Салат з ананасом і морепродуктами

200 г морського коктейлю

1 авокадо

150 г консервованих ананасів

1 цибулина

2 ст. л. оливкової олії

1 ч. л. лимонного соку

З коктейлю і консервованих ананасів злити рідину. Авокадо очистити від шкірки і нарізати кубиками. Ананас нарізати невеликими шматочками. Цибулю нарізати півкільцями. Змішати всі інгредієнти, заправити оливковою олією і соком, посолити.