Жириновський закликав бомбардувати Україну на Новий рік

Депутат Державної думи Росії, лідер партії ЛДПР Володимир Жириновський запропонував розпочати військову операцію проти України та Заходу в ніч із 31 грудня на 1 січня. Про це він заявив у ефірі Першого каналу, повідомляє Сьогодні.

"Треба просто шарахнути в ніч з 31 грудня на 1 січня. Години о 4-й ранку, о 5-й ранку. Вже всі напідпитку" , – сказав Жириновський.

Голова ЛДПР додав, що не обов'язково бомбардувати всіх, але зробити це потрібно вибірково.