Соціологи назвали кількість українців, які задоволені своїм життям

Напередодні Нового 2022 року українці оцінили рівень задоволення своїм життям. Виявилося, що задоволені своїм життям майже 40% українців, а ще 30% – радше задоволені. Про це свідчить опитування, проведене соціологічною групою "Рейтинг", повідомляє Обозреватель.

При цьому близько 20% громадян не дуже задоволені тим, яке життя вони проживають і 11% – незадоволені зовсім.

Найчастіше задоволеними своїм життям були респонденти молодшого віку та чоловіки. Також чим вище учасники опитування оцінювали свій рівень доходу, тим успішнішим на їх погляд був їхній рік.

Задоволеність життям. Джерело: ratinggroup.ua

Водночас стрес у році, що минає, відчували більше 40% опитаних, ще 29% – іноді були в стресі, а всього 7% – ніколи. Найчастіше відчували стрес люди з нижчими доходами та жінки.

Відчуття стресу в українців. Джерело: ratinggroup.ua

2021 року українці відчували любов до інших частіше, ніж любов до себе. Порівняно часто респонденти також відчували радість, смуток та гнів. Трохи рідше – подив, а найрідше – страх.

Відчуття українців у 2021 році. Джерело: ratinggroup.ua

Серед найпопулярніших видів відпочинку цього року українці виділили: перегляд фільмів та серіалів, кулінарію, читання чи прослуховування книг та відвідування гостей.

Алкоголь відносно часто споживали протягом року близько 40% українців. Третина займалися фізичними тренуваннями, фітнесом, а його займалися лише 4%.

Заняття протягом року. Джерело: ratinggroup.ua

Соціологи зазначили, що активне дозвілля та хобі протягом року підвищують позитивні емоції та відчуття успішності року.

Примітно, що дозвілля поза домом більше впливає на задоволеність життям і радість, ніж такі ж активності вдома. Наприклад, похід у кіно більше приносить радості, ніж просто фільми та серіали, ресторани, кафе та шашлики більше радують, ніж кулінарія, а заняття спортом – більше, ніж перегляд матчів.

Загалом же ті українці, які займалися будь-якими активностями, мають найвище почуття успішності та позитивності року, що минає.