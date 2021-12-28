У Європі впали ціни на газ
Спотові ціни на газ в Європі на січень впали з 2,1 тис. дол. до 1151 доларів за тисячу кубометрів, повідомляє УНІАН.
Про це свідчать дані на біржа ICE Futures.
Ціна ф'ючерсу на січень за індексом нідерландського TTF знизилася до 1,15 тис. дол. за тис. куб. м.
Разом з тим, протягом 21-22 грудня ціни перевищували позначку 2 тис.доларів за тисячу кубів.
Зниження ціни пов'язують зі збільшенням вироблення електроенергії вітровими електростанціями в Європі у зв'язку з сильними вітрами.
Станом на 12:16 по Києву газ коштував 1153 доларів за тисячу кубометрів.
Ціна на газ:
- Ціни на газ в Україні корелюють з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року і імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.
- Станом на 14 грудня 2021 року ціни на газ в Європі підвищилися до нової рекордної позначки.
- 15 грудня спотові ціни на газ в Європі на січень перевищили 1,5 тис. доларів за тисячу кубометрів, щодня зростаючи на 7%.
- 16 грудня 2021 року вартість газу в Європі перевищила 1700 доларів за тисячу кубометрів.
- Станом на 20 грудня спотові ціни на газ у Європі на січень зросли до 1,9 тис. доларів за тисячу кубометрів.
- 21 грудня 2021 року газ в Європі встановив абсолютний ціновий рекорд, перевищивши 2 тис.доларів.
- 22 грудня 2021 року "Газпром" озвучив середню ціну експорту газу на 2022 рік.
- 24 грудня 2021 року спотові ціни на газ у Європі на січень впали з 2,1 тис.дол. до 1,3 тис. доларів за тисячу кубометрів.