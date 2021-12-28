У Європі впали ціни на газ

Спотові ціни на газ в Європі на січень впали з 2,1 тис. дол. до 1151 доларів за тисячу кубометрів, повідомляє УНІАН.

Про це свідчать дані на біржа ICE Futures.

Ціна ф'ючерсу на січень за індексом нідерландського TTF знизилася до 1,15 тис. дол. за тис. куб. м.

Разом з тим, протягом 21-22 грудня ціни перевищували позначку 2 тис.доларів за тисячу кубів.

Зниження ціни пов'язують зі збільшенням вироблення електроенергії вітровими електростанціями в Європі у зв'язку з сильними вітрами.

Станом на 12:16 по Києву газ коштував 1153 доларів за тисячу кубометрів.

Скриншот profinance

Ціна на газ: