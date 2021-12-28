Як прибрати зморшки під очима: ТОП-5 домашніх масок

Сухість шкіри повік, недосипання, неправильний догляд та інші фактори – винуватці появи зморшок, набряків та "мішків" під очима . А вони псують наш зовнішній вигляд і додають віку. Чому шкіра навколо очей вимагає особливого догляду і що можна зробити в домашніх умовах – розповіла масажист, консультант з б'юті-практик Марія Алтухова, повідомляє Сьогодні.

Чому рано з'являються зморшки під очима?

Мабуть, найспецифічніша і вимагаюча ретельного догляду зона обличчя – це область навколо очей. Тут насамперед виявляються ознаки старіння, оскільки шкіра у цій зоні особливо тонка. Також у шкірі під очима розташована досить густа "сітка" з кровоносних судин, відсоток підшкірного жиру, що виконує захисні функції, тут низький.

Тому засоби для догляду за шкірою навколо очей відрізняються від інших засобів для догляду за шкірою обличчя. Синяки та "мішки" під очима, зморшки можуть з'явитися також при захворюваннях серця та судин, нирок, дерматологічних проблемах. У таких випадках насамперед важливо знайти причину та усунути її .

В основному ж до появи зморшок та раннього старіння шкіри навколо очей може привести:

неправильний догляд

шкідливі звички, нераціональне харчування

надто бурхливий прояв емоцій

навіть незручна подушка для сну.

До речі! Зараз у тренді спеціальні ортопедичні подушки, які виготовляють із соєвої піни та натурального латексу. Вони повторюють контури вашого обличчя, не викликаючи надмірного тиску на шкіру, в результаті допомагають уникнути "заломів" та зморшок, які залишаються на особі після сну.

Як доглядати за шкірою навколо очей у домашніх умовах?

Доглядати за шкірою навколо очей важливо щодня, використовуючи підібрані відповідно до вашого типу та стану шкіри гелі або креми. Також для тонізування шкіри під очима використовують контрастні компреси, самомасаж обличчя, спеціальні патчі під очі.

Для тонізування шкіри під очима та усунення зморшок також використовують спеціальні патчі / Фото: freepik.com

У таких аспектах допоможе розібратися косметолог. Ще підтримати шкіру навколо очей і розгладити зморшки допомагають додаткові засоби догляду – живильні маски. Деякі їх можна приготувати в домашніх умовах самостійно.

Популярна та проста маска – яєчна . Не всі люблять використовувати яйце, оскільки воно складніше змивається. Проте: візьміть яєчний жовток, нанесіть на шкіру під очима, через 15 хвилин акуратно змийте теплою (не гарячою) водою. Маска підходить для профілактики зморшок, при вже наявних зморшках – додайте в жовток оливкову олію (пропорція 1х1).

Огіркова або картопляна маска під очі – кашка зі подрібненого свіжого огірка чи картоплі допоможуть тонізувати шкіру навколо очей. А ще картопляні примочки ефективні при "синцях" під очима.

Бананова маска з оливковою олією. У розім'яту половинку банана додайте 10 г масла оливи і чайну ложу вітаміну Е. Наносите на злегка вологу шкіру, через півгодини змиваєте теплою водою.

Гель для повік з алое : лист алое попередньо потрібно потримати тиждень у холодильнику, загорнувши в папір. Потім відокремлюємо м'якоть, розминаємо, додаємо вітаміни А та Е. Отриманою сумішшю зволожуємо повіки та шкіру під очима.

Найпростіша процедура – змочити оливковою олією ватяні диски і покласти на 10-15 хвилин на очі. Після процедури олію можна не змивати, а просто промокнути серветкою.

Також вдома можна використовувати вже готові маски з ретинолом, гіалуроновою кислотою, альгінатні маски: які саме краще придбати для вас – підкаже косметолог.

Як правильно наносити маски для обличчя та під очі

Згадайте, що будь-яку косметологічну маску, крем і т.д. наносять на очищену шкіру обличчя . Рідкі засоби зручно наносити ватяними дисками: їх змочують у масці або маслі та прикладають на повіки.

А кремоподібні або густі маски наносяться пальцями, акуратно, злегка рухами, що поплескують. Тримайте маску в області очей не більше 20 хвилин . Після її зняття нанесіть на шкіру навколо очей трохи вашого крему для догляду.