З 1 січня іноземців можуть видворити з РФ за незаконну працю

Іноземні громадяни з 1 січня за незаконну трудову діяльність можуть бути депортовані з Росії, а роботодавці за залучення таких працівників – оштрафовані на суму до 800 тис. рублів (296 тис. грн) за кожну особу, повідомляє ТАСС.

"З 1 січня <...> за незаконне провадження трудової діяльності, крім штрафних санкцій (до 5 тис. рублів, що за курсом НБУ складає 1850 грн - ред), до іноземців можуть бути вжиті заходи, пов'язані з депортуванням за межі Росії та забороною на зворотний в'їзд. Роботодавці за незаконне залучення іноземних громадян до трудової діяльності можуть бути піддані штрафним санкціям (до 800 тисяч рублів) за кожного такого працівника" , - сказали у МВС.

У МВС зазначили, що 31 грудня закінчуються введені президентом Росії тимчасові заходи, які дозволяли іноземцям врегулювати свій правовий статус з метою законного провадження трудової діяльності без виїзду з країни.

Громадяни Азербайджану, Молдови, Таджикистану, Узбекистану та України мають право звернутися за отриманням патенту без урахування вимог до строку подання документів та заявленої мети в'їзду до РФ, а громадяни держав-членів Євразійського економічного союзу можуть укладати трудові або цивільно-правові договори незалежно від мети в'їзду Росію.