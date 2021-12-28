Новий китайський супутник з ІІ працює швидше за аналоги.

Нове покоління китайських супутників спостереження за Землею має неперевершену швидкість сканування і набагато перевершує можливості американських супутників WorldView-4, повідомляє Хайтек.

Нові китайські супутники Beijing-3 захоплюють ширшу смугу спостереження та роблять знімки під час швидких маневрів. Це говорить про високий рівень стабілізації систем сканування.

Нова система CAST3000E для супутників Beijing-3 забезпечує знімки поверхні Землі з висоти 500 км: їх можна робити під час руху з обертанням 10 градусів за секунду.

Апарат може провести зйомку в незвичайних маневрах, наприклад він зняв русло річки Янцзи довжиною 6 300 км в один проліт з півночі на південь. Традиційні супутники спостереження на таке нездатні, оскільки вони працюють лише з тонкою смугою поверхні за один оборот.

Також система використовує ІІ, щоб досягти високої ефективності: він керує бортовим обладнанням та вибудовує траєкторію спостереження. Пристрій може моніторити до 500 районів на добу та відвідати кожен до 100 разів за цей проміжок часу. Розробники зазначають, що сьогодні аналогів їхньої системи не існує. Також спостереження здатна проводити лише система супутників.

Супутник Beijing-3 може зберігати на борту 1 Тбайт даних та передавати інформацію на Землю зі швидкістю 1 Гбайт/с. Загалом він до 3 разів швидше за платформу WorldView-4.