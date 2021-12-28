Морози та ожеледиця збережуться: прогноз погоди на 29 грудня

Найхолодніше найближчими днями буде на заході та на півночі України – там прогнозують до -11 градусів морозу вночі, повідомляє Новое время.

Температура повітря вдень становитиме -2 -8 градусів, на сході потеплішає до 3 морозу - 2 тепла.

На дорогах утримається ожеледиця.

Опади припиняться в більшості областей країни, сніг та мокрий сніг продовжуватиметься лише у Сумській та східних областях, а також у Карпатах.

У Києві 29 грудня опади малоймовірні, на дорогах ожеледиця.

Вночі -6 -9 градусів, вдень близько -5 градусів.