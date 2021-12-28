В Італії на Новий рік-2022 діятимуть жорсткі обмеження

Влада Італії прийняла рішення суттєво посилити карантинні обмеження на Новий рік. Тепер для відвідування ресторанів та барів, музеїв, виставок та інших культурних заходів необхідно мати Super Green Pass – суперперепустку, що підтверджує повний курс вакцинації або нещодавнє одужання від COVID-19, повідомляє Обозреватель.

Варто зазначити, що головна відмінність нових жорстких обмежень полягає в тому, що більшість громадських місць не можна буде відвідати, зробивши ПЛР або експрес-тест на коронавірус.

Згідно з новими карантинними правилами, в Італії дія сертифікату про вакцинацію (Green Pass) скорочена з 9 до 6 місяців для вакцинованих. Ці зміни набудуть чинності з 1 лютого 2022 року.

На Новорічні свята для походу в ресторан або бар в Італії знадобиться Super Green Pass, що свідчить про повний курс вакцинації. Раніше відвідувати такі заклади могли і невакциновані, але за умови негативного тесту на коронавірус. Варто зазначити, що для обіду поза приміщенням Super Green Pass не потрібен.

Посилена "суперперепустка" також знадобиться для відвідування театрів, музеїв, виставок та інших культурних заходів. Проте італійцям також варто врахувати, що до 31 березня 2022 року в такі заклади необхідно одягати респіратор із класом захисту не менше ніж FFP2.

У той же час у громадському транспорті достатньо буде пред'явити звичайний Green Pass, який, крім курсу вакцинації, передбачає пропуск з ПЛР або експрес-тестом. Такі ж обмеження поширюються і на готелі та тренажерні зали. На цивільні та релігійні церемонії (весілля, похорон) також можна буде потрапити без посиленої "суперперепустки", тобто достатньо буде мати негативний тест на COVID-19.

Також варто зазначити, що нові жорсткі обмеження поширюються і на дітей старше 12 років. При цьому на сьогодні не можна робити третю дозу вакцини дітям віком від 12 до 16 років. Зараз влада Італії поки не пояснює, яким чином після закінчення терміну сертифікату діти отримають доступ до громадських місць. Однак є дві гіпотези: влада дозволить робити бустерне щеплення від COVID-19 дітям з 12 років, або дія сертифіката буде автоматично продовжена.