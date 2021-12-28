"Спадщина" Укрбуду: у Києві ввели в експлуатацію новий ЖК

ХК "Київміськбуд" здала в експлуатацію житловий комплекс Freedom у Дніпровському районі Києва, який компанія взялася добудовувати після зупинки роботи "Укрбуду", повідомляє UBR.

Відповідний сертифікат про відповідність закінченого будівництва проектної документації та готовності до експлуатації було видано Державною інспекцією архітектури та містобудування (ДІАГ), заявив глава "Київміськбуду" Ігор Кушнір.

"Ще один крок у напрямку добудови об'єктів "Укрбуду". Для нас це черговий рубіж, для інвесторів, що чекають, - перемога. ГІАГ вкотре показав себе з кращого боку!" – зазначив Кушнір.

Він також анонсував ще більше "добрих новин під ялинку".

Водночас на сайті "Київміськбуду" зазначено, що інвесторів ЖК Freedom найближчим часом запросять для підписання необхідних документів та подальшого оформлення права власності.

Нагадаємо, 2019-го компанія зобов'язалася добудувати 18 комплексів "Укрбуду", який несподівано призупинив діяльність влітку того ж року. У серпні "Київміськбуд" здав в експлуатацію перші дві секції ЖК "Шевченківський", а у листопаді – перший будинок "Злагода", який став 8-м добудованим комплексом "Укрбуду".