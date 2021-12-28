Валютний ринок вівторка: хід торгів

Зростання пропозиції безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку у вівторок сприяло зниженню котирувань нижче рівня 27,20 гривень.

У ситуацію був змушений втрутитися Національний банк: регулятор спочатку викупив 5 млн доларів у районі 27,21 гривень, а потім вийшов із «загороджувальним» ордером на покупку за ціною 27,16. На момент появи Нацбанку це була ціна нижча за ринкову: таким нехитрим чином регулятор дав зрозуміти, що не хоче купувати, а лише позначує «червоні лінії», які сьогодні переходити не варто. Ринок правильно сприйняв меседж НБУ: покупці розкупили дешевші пропозиції, і до обідньої перерви котирування на міжбанку повернулися вище за рівень 27,20.

Чітко сьогодні відслідковувується ситуація на міжбанку та на готівковому валютному ринку. Вранці оптові обмінні пункти Києва почали продавати готівкового «американця» по 27,24-27,25 гривень, але вже до обіду, відреагувавши на падіння безготівкового, готівковий долар у столиці подешевшав до 27,20-27,22 гривень. Втім, дешевше його сьогодні очікувати не варто, тому що міжбанк демонструє зростання, і після обіду, ближче до вечора, готівкові ціни знову можуть підрости, повернувшись до ранкових значень.

Євро на FOREX у першій половині дня торгується у вузькому діапазоні 1,1316-1,1334 долара. Найбільші інвестиційні компанії та банки Європи та США «відходять» від святкування католицького Різдва; сьогодні вони ще роздумують, що робити, а вже завтра можуть почати закривати позиції, готуючись до кінця року. У таких умовах готівковий євро цілком і повністю повторює рухи готівкового долара: вранці його продавали по 30,73-30,75 гривень, а до обіду цінник опустили до 30,69-30,70 гривень.

Російський рубль у першій половині дня вівторка знову затиснутий у діапазоні 73,35-73,65 рублів за долар. З одного боку, його підтримує зростання цін на нафту (від учорашнього дня Brent подорожчав на 4 долари за барель), з іншого, зростаюча політична напруга змушує іноземних інвесторів залишати російські цінні папери, і це заважає рублю зміцнитися. Але все це ніяк не відбивається на ціні готівкового рубля в Україні: так, у столиці вже другий тиждень поспіль рубль стабільний як ніколи. Сьогодні його знову продають за 3,66-3,68 гривні за 10 рублів.