Україна має план "Б" на випадок вторгнення РФ - посол

Сполучені Штати Америки та Україна зараз працюють над дипломатичним варіантом стримування Росії від подальшої агресії та можливого вторгнення. За словами посла України в США Оксани Маркарової, на Заході чітко усвідомлюють загрози, а тому готуються і до "варіанту Б", повідомляє Лівий берег.

"Зараз ми всі: Україна, США, Захід – працюємо над варіантом "А", дипломатичним стримуванням, щоб нам не довелося переходити до варіанта "Б", до якого також всі активно готуються" ,— сказала Маркарова.

Дипломат не уточнила, що саме передбачатиме "варіант Б", проте йдеться про ситуацію потенційного повномасштабного нападу РФ на Україну.