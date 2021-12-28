Анонсовано великий кросовер від творців Renault Duster

Наступного року Dacia запустить нову флагманську модель. Він буде називатися Bigster і виведе бренд в сегмент великих кросоверів. Очікується, що головними конкурентами новинки в Європі стануть Kia Sportage, Skoda Karoq і навіть Volkswagen Tiguan, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

У компанії на Bigster покладають великі надії. У Dacia впевнені, що новинка зможе продемонструвати майбутній напрямок розвитку бренду. Повнорозмірний кросовер - це одна з трьох нових моделей, які Dacia виведе на ринок до 2025 року. Всі нові Dacia, включаючи майбутній Bigster, будуть базуватися на платформі CMF-B. Шасі стане універсальним рішенням для Dacia.

Відомо, що серійний кросовер дебютує на початку наступного року. Фірма вже підтвердила, що довжина позашляховика складе 4,6 метра. Інженери також пообіцяли просторий салон. Платформа CMF-B відкриває широкі можливості для бензинових, дизельних і гібридних силових установок.

Моторна лінійка новинки ймовірно почнеться з 1,0-літрового 90-сильного мотора. Також на кросовері варто чекати появи 1,3-літрового чотирициліндрового бензинового турбомотора TCe 130.

У Dacia також натякнули, що Bigster буде доступний з бітопливним мотором, який здатен працювати на бензині та скрапленому газі. Роль гібридної силової установки на себе візьме 1,6-літровий бензиновий мотор і електромотор сумарною віддачею в 138 к.с., яка знайома європейським автомобілістам по Clio E-Tech.

Попри збільшення розмірів і модну гібридну технологію, в Dacia дали зрозуміти, що ціни на новий кросовер будуть починатися від 22-23 тис.євро. Чи варто чекати новинку в Україні, стане відомо у 2022 році, після офіційної прем'єри Bigster.