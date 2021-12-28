Держекоінспекція у Києві перевірила торговців ялинками

На точці продажу біля станції метро Печерська інспектори виявили частину дерев без самоклейних стрічок зі штрих-кодом, що може свідчити про незаконність їхньої заготівлі, повідомляє Андрій Павловський.

Кожне дерево зі стрічкою перевірили через спеціальний додаток "Ялинка інфо", яким може скористатися будь-хто.

Якщо дерево заготовлене незаконно – штраф для продавця становитиме від 510 до 1700 грн за кожне.

На місце продажу дерев біля станції метро Печерська викликали слідчо-оперативну групу для складання протоколу.

Також поліцейських запросили і на локацію окружною дорогою, де інспектори виявили багато ялинок без спеціальних стрічок. Виявилося, що у продавця вони є, але він клеїть їх тільки в момент продажу, щоб вони не псувалися від вологи. Таке пояснення не влаштувало перевіряльників, оскільки всі стрічки мають бути закріплені на дереві.