Денисова виступила проти переведення Саакашвілі зі шпиталю до в'язниці
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова засудила намір пенітенціарної служби Грузії перевести громадянина України, голову Виконавчого комітету Національної ради реформ при президенті України Міхеїла Саакашвілі з військового шпиталю в Горі назад до в'язниці, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Неодноразово наголошувала на необхідності продовження лікування Міхеїла в багатопрофільній цивільній клініці або за кордоном", - написала Денисова в соцмережі.
Омбудсмен також переконана, що
"Україна має делегувати своїх лікарів та експертів для встановлення ступеня шкоди, завданої здоров'ю нашого громадянина Міхеїла Саакашвілі та визначитись про умови подальшого лікування" .
"Прошу іноземні держави та міжнародні правозахисні організації рішуче засудити дії посадових осіб Грузії, які порушують права Міхеїла Саакашвілі на життя, охорону здоров'я та медичну допомогу, закріплені 2 статтею Конвенції про захист прав людини та основних свобод", – написала Денисова.