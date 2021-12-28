Денисова виступила проти переведення Саакашвілі зі шпиталю до в'язниці

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова засудила намір пенітенціарної служби Грузії перевести громадянина України, голову Виконавчого комітету Національної ради реформ при президенті України Міхеїла Саакашвілі з військового шпиталю в Горі назад до в'язниці, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Неодноразово наголошувала на необхідності продовження лікування Міхеїла в багатопрофільній цивільній клініці або за кордоном", - написала Денисова в соцмережі.

Омбудсмен також переконана, що "Україна має делегувати своїх лікарів та експертів для встановлення ступеня шкоди, завданої здоров'ю нашого громадянина Міхеїла Саакашвілі та визначитись про умови подальшого лікування" .