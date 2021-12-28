Бразильський півзахисник може увійти до тренерського штабу "Манчестер Сіті"

Півзахисник англійського "Манчестер Сіті" та збірної Бразилії Фернандіньо не планує залишати англійський клуб, незважаючи на численні чутки, повідомляє УНІАН.

36-річний бразильський футболіст отримав офіційне запрошення від головного тренера "городян" Пепа Гвардіоли попрацювати у його команді після завершення кар'єри гравця.

За даними джерела, колишній капітан "Шахтаря" обійматиме посаду функціонера.

Цю інформацію підтвердив і журналіст ESPN Brasil Жоао Каштелу Бранку, який заявив, що гравець "немає шансів" залишити "Манчестер Сіті" в найближче трансферне вікно.

ЗМІ вважають, що Фернандіньо має три причини, залишитися в Манчестері. Перше, це повага до клубу, де він грає з 2013 року, потім через змагання, в яких зараз грає команда Гвардіоли, і, нарешті, тому, що бразилець навіть не вирішив, чи продовжить він взагалі грати після наступного літа.

Цього сезону Фернандіньо зіграв за "Сіті" 16 матчів у всіх турнірах, відзначившись одним голом і двома гольовими передачами.

Фернандіньо: кар'єра та досягнення