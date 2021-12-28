"Єдиний варіант": Гарбарук пояснив своє звільнення
Заступник голови Міністерства освіти та науки Ігор Гарбарук розповів, що написав заяву на звільнення за власним бажанням, оскільки це "європейська практика", якої він дотримується. Про це повідомляє Телеграм-канал Pavlovsky NEWS.
"Вважаю, що єдиний варіант для будь-якої людини, яка обіймає державну посаду, навколо якої розгортається подібна ситуація – написати відповідну заяву. Чим планую займатися?! Попереду Новий рік та Різдвяні свята, і це головне", – заявив Гарбарук.
Нагадаємо, що Кабмін вже звільнив заступника міністра освіти Гарбарука з посади після скандалу через фото, на якому знято його, його помічницю у сукні з відвертим декольте Крістіна Тишкун та мер Львова Андрій Садовий.
Гарбарук та Тишкун відвідали Львів 24 грудня, щоб подивитися, як працюють навчально-практичні центри у профтехучилищах.