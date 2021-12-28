Державний телеканал "Росія 1" почав показувати серіал "Свати-7", знятий компанією Зеленського та братів Шефір "Квартал 95".

Як повідомляє Telegram-канал "Українські новини", серіал помістили між двома програмами "Вести" та "Вечір з Володимиром Соловйовим".

t.me/ukranewscom/

РНБО ввела санкції проти телеканалу "Росія 1", заборонила його трансляцію в Україні через пропаганду та заборонила всім українським компаніям торгувати з каналом. Але компанія "Квартал 95" змогла оминути заборону.