Іран тимчасово заборонив майнінг криптовалют

Міністерство енергетики Ірану прийняло рішення призупинити роботу Авторизованих центрів майнінг криптовалют. Зокрема, через зростання вживання електроенергії в зимовий період, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Голова правління і керуючий директор компанії Iran Grid Management Company (Tavanir) Мостафа Раджабі Машхаді заявив, що іранська влада вжила цей захід для скорочення споживання енергії в листопаді.

"Міністерство енергетики з минулого місяця здійснює заходи щодо скорочення використання рідкого палива на електростанціях, включаючи відключення живлення ліцензованих кріптоферм, відключення ліхтарних стовпів в менш небезпечних районах і суворий контроль за споживанням" , - заявив він.

Машхаді підкреслив важливість економії енергії в Ірані, закликавши громадян також максимально скоротити споживання електроенергії і газу.

Згідно з повідомленнями, 70% споживаного в Ірані палива використовується для опалення будівель. Очікується, що нові заходи з енергозбереження дозволять скоротити споживання енергії як мінімум на 40%.

Поряд з введенням обмежень для авторизованих операторів криптодобування, уряд Ірану також веде боротьбу з нелегальними майнерами криптовалют.

В кінці листопада місцева енергетична влада оголосила, що з моменту введення галузевих правил вони вилучили в цілому 222 тисяч пристроїв для майнінг, використовуваних для незаконного видобутку криптовалюта.