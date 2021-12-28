В Україні почали видавати оновленні посвідчення водія

В Україні, з 28 грудня, почали видавати оновлені водійські посвідчення. Відтепер в них вказуватиметься з якою коробкою передач було складено практичний іспит, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Автоматична коробка передач відзначатиметься у вигляді коду "78".

"З ним водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за її відсутності - з будь-якою" , - пише пресслужба.

З 5 листопада українці мають можливість замовити водійські права онлайн та отримати їх поштою.