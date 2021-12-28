$25 млн від США на посилення кордону України: проекти зареєстровані

Близько 25 мільйонів доларів допомоги нададуть Сполучені Штати Америки українським прикордонникам. Проекти з технічної допомоги вже зареєстровані. Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.

Наразі Проект міжнародної технічної допомоги на 20 мільйонів доларів США зареєстровано відповідно до затверджених рішенням Уряду України вимог.

"Держкордонслужба України спільно з відділом з правоохоронних питань Посольства США в Україні провели дуже важливу роботу щодо посилення можливостей прикордонного відомства. Ми щиро вдячні нашим партнерам за допомогу у підвищенні потенціалу служби. Результатом нашої співпраці став новий проект міжнародної технічної допомоги. Зважаючи на старі та нові виклики він спрямований на безпеку північного та східного кордонів України", – зазначив Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

Проект розпочнеться у січні, і буде реалізований протягом року. Обсяг домовленого фінансування – 20 млн. доларів США. Він сприятиме забезпеченню першочергових потреб прикордонних підрозділів.

"Сучасні засоби відеофіксації та безпілотні комплекси, індивідуальний захист прикордонників, а також забезпечення їх розташування в польових умовах, посилення транспортом та засобами зв'язку – це потреби, які ми узгодили з нашими стратегічними партнерами. Для якнайшвидшої реалізації Проекту ми докладемо всіх зусиль і спільно оцінюватимемо". ефективність», – наголосив Сергій Дейнеко.

Реципієнтами Проекту виступають усі прикордонні загони, які виконують завдання на кордоні з Росією та Білоруссю.