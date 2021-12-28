У Києві виявили перші випадки штаму "Омікрон"

У Києві вже зафіксували випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон". Про це написав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у Facebook.

"Сьогодні у місті вже зафіксовані випадки захворювання на новий штам коронавірусу Омікрон" , - написав він.

Фахівці стверджують, що цей вірус більш заразний, ніж штам Дельта. Проте, за словами медиків, вакциновані пацієнти хворіють у легкій формі.

"Не забувайте про елементарні правила безпеки, які ви всі знаєте: дотримуйтеся маскового режиму, тримайте дистанцію, користуйтеся антисептиками! А якщо почуваєтеся хворими, залишайтеся вдома" , - наголосив заступник голови КМДА.

Він також нагадав, що наразі Київ перебуває в "жовтій" зоні карантину. Згідно з карантинними обмеженнями, в столиці заборонено користуватися громадським транспортом чи відвідувати ТРЦ без наявності негативного COVID-тесту, зробленого за 72 години, або "жовтого" чи "зеленого" COVID-сертифіката, чи документа про одужання. Ці обмеження поширюються лише на повнолітніх.