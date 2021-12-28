Кива виступив за злиття України та РФ

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива заявив, що Україна має стати частиною єдиної держави з Російською Федерацією.﻿ Про це він сказав в ефірі російського федерального телеканалу "Росія 1", повідомляє Сьогодні.

За словами Киви, останні 8 років Росія нарощувала військовий потенціал, щоб тепер "диктувати умови" та забрати "своє" – всю територію України.

"Сьогодні, через 8 років, Росія почала диктувати умови та заявляти про свої права. Права на ту територію, яка, справді, на мою думку, має знаходитися в одному союзі. Нашому слов'янському союзі", – сказав він.

Ведуча Ольга Скабєєва на такі заяви навіть намагалася зупинити Киву, сказавши, що він "небезпечно міркує". Проте, депутат продовжив транслювати тези російської пропаганди.

"Це чудова політична гра, яка заслуговує на повагу... Вісім років тому ви віддали Україну, але забрали Крим, а через вісім років ви прийшли за всім", – сказав Кива.

Крім того, він закликав Росію " зіграти ключову роль у майбутньому країни ". Кива також заявив, що "слов'янські народи" нібито мають об'єднатися для протистояння Заходу, адже Україна, на його думку, зараз є "колонізованою".

Зазначимо, заяви Ілля Киви відповідно до Кримінального кодексу можна трактувати як дії, спрямовані на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу або захоплення держвлади.