Японія збирається відправити астронавтів на місяць

Уряд Японії збирається висадити своїх астронавтів на поверхню Місяця в другій половині цього десятиліття, повідомляє Хайтек.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що в країні збираються висадити своїх астронавтів на Місяці в рамках більш широкої програми діяльності в районі і на поверхні супутника Землі. Вона буде проводитися спільно з США.

Програма передбачає, що в грудні 2021 року Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) проведе набір астронавтів, він триватиме до 4 березня 2022 року.

Зараз японських астронавтів всього сім чоловік: середній вік учасників групи становить 52 роки. З нинішнього складу астронавтів залишаться тільки дві людини, а інші п'ять підуть на пенсію.

У 2019 році Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) США представило проект програми дослідження і освоєння Місяця — Artemis.

Третій етап цієї програми передбачає висадку астронавтів на поверхні супутника, яка орієнтовно повинна відбутися в другій половині 2020-х років.