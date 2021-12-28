Кличко анонсував будівництво 12 паркінгів у Києві
У 2022 році в Києві збудують 12 паркінгів, які наразі перебувають у стадії проектування, повідомляє Новое время.
Про це в ефірі телеканалу Київ заявив міський голова столиці Віталій Кличко.
За його словами, насамперед нові паркінги з’являться у центрі міста.
"Зокрема, це паркомісця в центрі столиці, під Європейською площею, на Володимирській вулиці, біля Александрівської лікарні. Але це приблизні місця", — зазначив мер.
За його словами, наразі вже працює три перехоплюючих паркінги:
"Ще 12 нових у стадії розробки. У наступному році їх реалізують", — запевнив мер.