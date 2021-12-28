Кличко анонсував будівництво 12 паркінгів у Києві

У 2022 році в Києві збудують 12 паркінгів, які наразі перебувають у стадії проектування, повідомляє Новое время.

Про це в ефірі телеканалу Київ заявив міський голова столиці Віталій Кличко.

За його словами, насамперед нові паркінги з’являться у центрі міста.

"Зокрема, це паркомісця в центрі столиці, під Європейською площею, на Володимирській вулиці, біля Александрівської лікарні. Але це приблизні місця" , — зазначив мер.

За його словами, наразі вже працює три перехоплюючих паркінги: