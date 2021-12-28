Гордон очолив президентський рейтинг серед знаменитостей

Український журналіст Дмитро Гордон очолив президентський рейтинг серед відомих особистостей, які не займаються політикою, повідомляє Новое время.

Про це свідчать підсумки опитування Центру економічних та політичних досліджень Разумкова та Фонду Демократичні ініціативи Кучеріва.

За його результатами, якби вибори пройшли наступного тижня, кандидатуру Гордона підтримали б 9,3% респондентів.

Друге місце посідає журналіст Віталій Портніков з результатом 6,4%, а третє - телеведуча Наталія Мосейчук, за яку проголосували б 4,4%.

Водночас, 40,3% учасників опитування заявили, що брати участь у голосуванні не будуть, а ще 22,9% зі своїм вибором щодо запропонованого списку не визначилися.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом «Демократичні ініціативи» імені І. Кучеріва з 17 по 22 грудня 2021 року методом інтерв'ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.