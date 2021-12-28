Стефанчуку надіслали повідомлення про "підозру" Порошенку

Виконувач обов'язків генерального прокурора України Олексій Симоненко надсилав голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку офіційний лист із повідомленням щодо підозри, висунутої п'ятому президенту, народному депутату Петру Порошенку, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Виконувач обов'язків генерального прокурора повідомив голову Верховної Ради України про повідомлення про підозру народного депутата відповідним листом, надісланим безпосередньо 20 грудня 2021 року", - розповіли журналістам агентства в Офісі генерального прокурора у вівторок.

В ОГП також передали в розпорядження агентства копію надісланого Стефанчуку офіційного листа та додали, що ще одна копія документа направлена до апарату Верховної Ради.

"Того ж дня (20 грудня – ІФ), у зв'язку з неявкою народного депутата до органу досудового розслідування, копія повідомлення про підозру та пам'ятка про процесуальні права та обов'язки підозрюваного були направлені в апарат Верховної Ради України", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Раніше народний депутат України, співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко заявила, що спікер парламенту Стефанчук не отримував жодних офіційних повідомлень щодо підозри, висунутої на адресу п'ятого президента України Порошенка.