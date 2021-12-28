На Буковині чоловік з авто розстріляв зупинку, де знаходилися люди

Під Чернівцями п'яний чоловік, проїжджаючи на своєму авто повз зупинку громадського транспорту, де знаходилися люди, відкрив у її бік вогонь з пістолета, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Сам інцидент стався в селищі Берегомет минулої п'ятниці. На щастя, в результаті стрілянини ніхто з перехожих не постраждав. Про подію правоохоронцям повідомив один з очевидців.



"Миттєво реагуючи на виклик, співробітники сектору реагування та слідчо-оперативна група Вижницького районного управління поліції опитали заявника і свідків події" , - йдеться у публікації.

Незабаром за описом автомобіля встановили особу порушника, а згодом і його місцезнаходження. Стрільцем виявився 32-річний житель села Їжівці.

Також виявилося, що стрілянину він влаштував, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. Причину свого вчинку чоловік поліцейським пояснити не зміг.

За фактом події було розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (Хуліганство) КК. Зловмисника затримали та відправили до ізолятора тимчасового тримання.

Під Чернівцями п'яний чоловік з авто влаштував стрілянину по зупинці, де були люди (фото: npu.gov.ua)

"Поліцейські вилучили в правопорушника речові докази вчинення протиправних дій та направили їх для проведення експертизи до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України" , - передали в поліції.

Суд обрав запобіжний захід фігуранту у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 148 тисяч гривень.