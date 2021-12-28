Нацбанк оштрафував страхову компанію Ахметова

Національний банк України ухвалив рішення щодо накладення штрафу на страхову компанію АСКА, яка входить до групи SCM Ріната Ахметова. Причиною застосування заходу впливу назвали недостовірну звітність, повідомляє UBR.

Суму штрафу регулятор не назвав.

Наголошується, що центробанк провів позапланову інспекційну перевірку у рамках моніторингу діяльності ринку небанківських фінансових послуг. Страховики подали до НБУ недостовірну звітність станом на 30 червня 2021 року, а саме – показники діяльності та фінансові результати.

Тепер АСКА має протягом семи робочих днів після 28 грудня сплатити штраф НБУ.

Додамо, що страхова компанія Ахметова, за даними "Опендатабот", у 2020 році отримала 14 млн грн чистих збитків. Розмір доходу дорівнює нулю, при цьому активи компанії перевищують 722 млн. грн.

Наприкінці листопада 2021 з'явилася інформація, що олігарх планує продати свій актив компанії Vuso. Акціонери останньої Михайло Назарчук та Олексій Шуба нібито вже попередньо погодили угоду з Ахметовим.