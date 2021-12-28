Шевченко та капітан "Дженоа" захворіли на коронавірус
Тренер італійського футбольного клубу "Дженоа" Андрій Шевченко захворів на коронавірус. Він дав позитивний тест на COVID, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.
Коронавірус у Шевченка підтвердили за результатами ПЛР-тесту, зробленого 27 грудня. Разом з ним захворів і капітан клубу - Доменіко Крішито.
"Інші члени команди, які вже пройшли тест, негативні. Клуб негайно поінформував компетентні органи охорони здоров’я та застосував усі процедури, передбачені чинним законодавством для боротьби з пандемією", - заявили в "Дженоа".
Тренування клубу відновляться 29 грудня, але керувати буде другий тренер Мауро Тассотті.