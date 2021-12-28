Шевченко та капітан "Дженоа" захворіли на коронавірус

Шевченко та капітан "Дженоа" захворіли на коронавірус

Тренер італійського футбольного клубу "Дженоа" Андрій Шевченко захворів на коронавірус. Він дав позитивний тест на COVID, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

Коронавірус у Шевченка підтвердили за результатами ПЛР-тесту, зробленого 27 грудня. Разом з ним захворів і капітан клубу - Доменіко Крішито.

"Інші члени команди, які вже пройшли тест, негативні. Клуб негайно поінформував компетентні органи охорони здоров’я та застосував усі процедури, передбачені чинним законодавством для боротьби з пандемією", - заявили в "Дженоа".

Тренування клубу відновляться 29 грудня, але керувати буде другий тренер Мауро Тассотті.

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