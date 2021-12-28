В Ізраїлі анонсували нові правила карантину
В Ізраїлі для того, щоб запобігти новому, більш сильному спалаху коронавірусу через штам Омікрон, вирішили перед новорічними святами посилити карантинні обмеження. Нові правила стосуватимуться навіть громадян, вакцинованих проти COVID-19, повідомляє Обозреватель.
Рішення було ухвалено у понеділок, 28 грудня, на нараді прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета з міністрами охорони здоров'я та освіти. Нові правила карантину набудуть чинності із середи, 29 грудня.
Що передбачають нові обмеження в Ізраїлі
- громадяни, які контактували із зараженим коронавірусом (незалежно від його варіанта), будуть зобов'язані зробити ПЛР-тест. Захід стосується навіть тих, кого вакциновано. До отримання негативного результату тесту людина має перебувати на самоізоляції.
- Навіть тим, хто отримав негативний тест, буде рекомендовано уникати багатолюдних зборів та контакту з людьми з групи ризику протягом десяти днів.
- Той, хто перебував у контакті з інфікованим, при цьому сам є невакцинованим, має пройти семиденну самоізоляцію. Після семи днів потрібно зробити тест, якщо він виявиться негативним, карантин можна буде закінчити.
- Ізраїль першим у світі отримає пігулки від коронавірусу фармацевтичної компанії Pfizer (препарат "Паксловід"). Відсутність щеплення, поряд із віком та хронічними захворюваннями, буде фактором на користь застосування "Паксловіду".
- Найближчими днями для людей похилого віку, найімовірніше, введуть четверту дозу вакцини проти коронавірусу.
На зустрічі з журналістами Беннет не відкинув, що у разі різкого стрибка захворюваності в країні можуть запровадити новий локдаун. Політик зазначив, що Ізраїль перебуває за кілька кроків від "хвилі заражень небаченого масштабу".
"Це буде де-факто національний локдаун, але водночас наша мета – тримати економіку відкритою, не допускаючи надто великого навантаження в лікарнях", – сказав політик.
28 грудня міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило про майже 3 тисячі нових випадків зараження COVID-19 за добу. Це найвища кількість заражень за день із вересня. Тестів було зроблено 147 тисяч, 2,35% показали позитивний результат. При цьому збільшення кількості тяжких пацієнтів поки що не спостерігається.
За весь період пандемії коронавірусу в Ізраїлі було зафіксовано понад 1,3 млн випадків зараження, близько 8,2 тисячі пацієнтів померли від захворювання.
При цьому Ізраїль є одним із лідерів за темпами вакцинації населення проти коронавірусу. Там повний курс імунізації пройшли понад 5,8 млн осіб (62,7%). Як відомо, у країні зобов'язали робити також бустерні (треті) щеплення дорослих громадян. Окрім того, вакцинація поширена на підлітків 12-17 років, а зменшеною дозою препарату щеплення роблять і дітям віком 5-11 років.