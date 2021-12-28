В Ізраїлі анонсували нові правила карантину

В Ізраїлі для того, щоб запобігти новому, більш сильному спалаху коронавірусу через штам Омікрон, вирішили перед новорічними святами посилити карантинні обмеження. Нові правила стосуватимуться навіть громадян, вакцинованих проти COVID-19, повідомляє Обозреватель.

Рішення було ухвалено у понеділок, 28 грудня, на нараді прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета з міністрами охорони здоров'я та освіти. Нові правила карантину набудуть чинності із середи, 29 грудня.

Що передбачають нові обмеження в Ізраїлі

громадяни, які контактували із зараженим коронавірусом (незалежно від його варіанта), будуть зобов'язані зробити ПЛР-тест. Захід стосується навіть тих, кого вакциновано. До отримання негативного результату тесту людина має перебувати на самоізоляції.

Навіть тим, хто отримав негативний тест, буде рекомендовано уникати багатолюдних зборів та контакту з людьми з групи ризику протягом десяти днів.

Той, хто перебував у контакті з інфікованим, при цьому сам є невакцинованим, має пройти семиденну самоізоляцію. Після семи днів потрібно зробити тест, якщо він виявиться негативним, карантин можна буде закінчити.

Ізраїль першим у світі отримає пігулки від коронавірусу фармацевтичної компанії Pfizer (препарат "Паксловід"). Відсутність щеплення, поряд із віком та хронічними захворюваннями, буде фактором на користь застосування "Паксловіду".

Найближчими днями для людей похилого віку, найімовірніше, введуть четверту дозу вакцини проти коронавірусу.

На зустрічі з журналістами Беннет не відкинув, що у разі різкого стрибка захворюваності в країні можуть запровадити новий локдаун. Політик зазначив, що Ізраїль перебуває за кілька кроків від "хвилі заражень небаченого масштабу".

"Це буде де-факто національний локдаун, але водночас наша мета – тримати економіку відкритою, не допускаючи надто великого навантаження в лікарнях" , – сказав політик.

28 грудня міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило про майже 3 тисячі нових випадків зараження COVID-19 за добу. Це найвища кількість заражень за день із вересня. Тестів було зроблено 147 тисяч, 2,35% показали позитивний результат. При цьому збільшення кількості тяжких пацієнтів поки що не спостерігається.

Статистика щодо коронавірусу в Ізраїлі. Джерело: worldometers.info

За весь період пандемії коронавірусу в Ізраїлі було зафіксовано понад 1,3 млн випадків зараження, близько 8,2 тисячі пацієнтів померли від захворювання.

При цьому Ізраїль є одним із лідерів за темпами вакцинації населення проти коронавірусу. Там повний курс імунізації пройшли понад 5,8 млн осіб (62,7%). Як відомо, у країні зобов'язали робити також бустерні (треті) щеплення дорослих громадян. Окрім того, вакцинація поширена на підлітків 12-17 років, а зменшеною дозою препарату щеплення роблять і дітям віком 5-11 років.