Порошенко назвав оголошення підозри в державах допустимий подарунок для Путіна

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" назвал объявление ему подозрения в государственной измене 20 декабря, в день Федеральной службы безопасности России, подарком российскому президенту, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Это и есть переворот – то, что на день ФСБ Зеленский сделал такой подарок Путину, подозрение мне как пятому Президенту, который 5 лет давал отпор российской агрессии. Вам очень тяжело это будет объяснять в будущем", - заявил Порошенко.

По его словам, Украина при Зеленском потратила более 3,5 млрд. долларов на закупку российского угля, напрямую профинансировав страну-агрессора, через Россию завозив украденные у Украины ресурсы из ОРДО/ОРЛО.

"Вы должны это объяснить, и будете это объяснять обществу. В 2015 году Порошенко обеспечил энергетическую независимость и прекратил импорт электроэнергии из России и Беларуси. А после того, как вы призываете мир применить санкции против России и Беларуси, сами приобретаете к ним электроэнергию, финансируя агрессора", – отметил пятый президент.

Он также добавил, что обязательно поговорит о государственной измене и финансировании страны-агрессора, когда в соответствии с собственными планами в первой половине января вернется в Украину, при этом подчеркнув, что " расследование в отношении него может обернуться против инициаторов ".

"Зеленский, по указанию которого фабрикуют дела против лидера крупнейшей оппозиционной партии в Украине за "государственную измену", рискует выйти на самого себя", - сказал Порошенко.

Он напомнил, что при его каденции как верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) уволили две трети оккупированного Донбасса:

"А сегодня вы сдали украинскую землю, подписав позорное соглашение о разведении войск. Пусть общество оценит. В результате наших усилий были созданы ВСУ, а украинская разведка провела десятки блестящих операций, в том числе и по ликвидации убийц, мародеров и предводителей банд, которые издеваются и убивают украинцев. А Зеленский уничтожил разведку и слил операцию по "вагнеровцам" - поговорим и о государственной измене", - уточнил пятый президент.