У Раді пропонують обкласти спецмитом імпорт всіх енергоресурсів з Росії

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг пропонує запровадити єдине спеціальне мито 4-5% на імпорт всіх енергетичних ресурсів з Росії, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у зверненні голови Комітету Андрія Геруса.

Зокрема, спецмито на рівні 4-5% пропонується запровадити на імпорт дизельного пального, бензину, скрапленого газу, електроенергії, вугілля (марки Г, А, П).

"Кошти, додатково отримані до бюджету, можна буде спрямувати на покращення обороноздатності держави та на проєкти, пов’язані із посиленням енергетичної безпеки України" , - йдеться у листі.

Нагадаємо, 31 грудня закінчується дія спецмита у розмірі 4% на трубопровідне дизпальне, 3% для скрапленого газу; 65% на вугілля марки Г походженням з РФ.

Як наголошується, за період 2019-2021 років до бюджету надійшло понад 1,5 млрд грн, які були зібрані як спецмито на скраплений газ та дизпальне з Росії.

Звернення направлено на ім’я прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, секретаря РНБО Олексія Данілова, міністра економіки Юлії Свириденко, міністра фінансів Сергія Марченка, голови Міненерго Германа Галущенка, керівника НКРЕ Валерія Тарасюка та голови АМКУ Ольги Піщанської.